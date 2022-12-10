Levent Eriş: “Her iki taraf da kazanmayı hak etmedi ama önemli olan sonuç”

Göztepe’ye 1-0 mağlup olan Manisa FK’nın teknik direktörü Levent Eriş, İzmir’den mağlup ayrıldıkları için üzgün olduklarını ifade ederek, “Her iki taraf da kazanmayı hak etmedi ama önemli olan sonuç” şeklinde konuştu.

Spor Toto 1. Lig’in 17. haftasında Göztepe’ye konuk olan Manisa FK, rakibine 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Manisa FK Teknik Direktörü Levent Eriş, ilk devresi ve ikinci devresi farklı bir maç oynadıklarını ifade ederek, “İlk yarı istediğimiz formatı sahaya yansıtamadık. İkinci devre birkaç hamle yaparak istediğimiz seviyeyi yakaladık. Kenar ortalardan çok gerçekleştirdiğimiz ataklar vardı. Bu atakları sonuçlandıramadık” dedi.

Ligin devre arasına kadar mağlubiyet almadan ilerlemeyi düşündüklerini ifade eden Eriş, “Bu mağlubiyet bizi üzdü. Kalan maçları kazanarak devreyi tamamlamak istiyoruz. Mağlubiyet üzücü ama çıkaracağımız dersler var. Daha çok çalışıp daha çok mücadele edeceğiz. Her iki taraf da kazanmayı hak etmedi ama önemli olan sonuç” diye konuştu.