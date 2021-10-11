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Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Letonya Türkiye Maçı: Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 8. hafta maçında Letonya ile Türkiye karşı karşıya gelecek. Letonya Türkiye maçı yayın tarihi ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Letonya - Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta? Letonya - Türkiye maçı hangi kanalda?
Spor 11.10.2021, 14:06
LETONYA VE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Letonya - Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi akşamı Daugavas Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.
LETONYA VE TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?
Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Letonya ve Türkiye maçı hakemi Andreas Ekberg.
LETONYA VE TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LER
LETONYA: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzems, Kigurs, Ciganiks; Gutkovskis
TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Taylan, Ozan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak