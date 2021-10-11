Letonya Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

LETONYA VE TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Letonya - Türkiye maçı 11 Ekim Pazartesi akşamı Daugavas Stadyumu’nda oynanacak. Karşılaşma Türkiye saati ile 21:45’te başlayacak ve TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

LETONYA VE TÜRKİYE MAÇININ HAKEMİ KİM?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri Letonya ve Türkiye maçı hakemi Andreas Ekberg.

LETONYA VE TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11’LER

LETONYA: Ozols; Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis; Zjuzins, Emsis; Jaunzems, Kigurs, Ciganiks; Gutkovskis

TÜRKİYE: Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Taylan, Ozan, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak