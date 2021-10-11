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Letonya Türkiye Maç anlatımı

Spor 11.10.2021, 22:25 11.10.2021, 23:29
Letonya Türkiye Maç anlatımı

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu 8. maçında A Milli Futbol Takımımız, Letonya'ya konuk oluyor.

LETONYA 0-0 TÜRKİYE

1'Maç başladı

7. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Roberts Savalnieks'in ceza alanına gönderdiği ortasında topla buluşan Antonijs Cernomordijs'in, arka direkte yaptığı vuruşta Merih Demiral son anda çizgi üzerinden topu kornere gönderdi.

18. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Hakan Çalhanoğlu'nun ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Merih Demiral'ın arka direkten vuruşun top auta gitti.

33. dakikada Hakan Çalhanoğlu'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda top savunmadan döndü.

34. dakikada ceza sahası dışında sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşu kullanan Burak Yılmaz'ın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin üstünden auta çıtı.

45'Karşılaşmada ilk yarı sona erdi

51' Gole çok yaklaştık! Hakan Çalhanoğlu frikikte topun başına geldi. Hakan'ın vuruşunda top barajı aştı ancak direği sıyırarak yan ağlara kaldı.

57' Bir sarı kartta Burak Yılmaz'a çıktı.Sarı Kart - Burak Yilmaz

60' Letonya'da Arturs Zjuzins çıktı. Igors Tarasovs oyunda.Arturs Zjuzins - Igors Tarasovs
Sarı Kart 

 60' Letonya'da Roberts Uldrisis yerini Martins Kigurs'a bıraktı.Roberts Uldrikis - Martins Kigurs

65' Caner Erkin dışarı alınan diğer isim. Rıdvan Yılmaz oyunda.Caner Erkin - Ridvan Yilmaz

65' Orkun Kokçü yerini Serdar Dursun'a bıraktı.Orkun Kökcü - Serdar Dursun

70' Maalesef top ağlarımızda! Sağ kanattan gelen ortada Merih Demiral topu kendi kalesine yolladı. Letonya deplasmanında 1-0 geriye düştük.Gol (KK) - Merih Demiral

75' Kerem Aktürkoğlu dışarı alınan isim. Halil Dervişoğlu oyunda.

76' GOL! Cengiz Ünder'in sağ kanattan ortasında Serdar Dursun kafayla topu ağlara yolladı! 1-1'lik beraberliği yakaladık! Haydi Türkiye!Gol - Serdar Dursun

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Letonya'nın ilk 11'i: "Ozols, Savalnieks, Cernomordijs, Dubra, Jurkovskis, Zjuzins, Emsis, Jaunzems, Uldrikis, Ciganiks, Gutkovskis"

Milli Takımımızın ilk 11'i: "Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Caner, Berat, Orkun, Cengiz, Hakan, Kerem, Burak"

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