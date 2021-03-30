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Letonya maçı öncesinde Burak Yılmaz şoku!

A Milli Takım'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.

Spor 30.03.2021, 14:36 30.03.2021, 14:44
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Letonya maçı öncesinde Burak Yılmaz şoku!

Aspor'un haberine göre; 35 yaşındaki golcü futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği ve Letonya karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi.

Golcü futbolcu A Milli Takım'ın Hollanda maçında hat-trick yaparak maça damga vuran isim olmuştu. Norveç maçında ise 35 yaşındaki futbolcu 86 dakikalık performansı ile dikkat çekmişti.

A Milli Takım'ımızda daha önce rahatsızlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkartılmıştı.

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