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Letonya maçı öncesinde Burak Yılmaz şoku!
A Milli Takım'da Burak Yılmaz şoku yaşanıyor.
Spor 30.03.2021, 14:36 30.03.2021, 14:44
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Aspor'un haberine göre; 35 yaşındaki golcü futbolcunun gribal enfeksiyon geçirdiği ve Letonya karşılaşmasında oynayıp oynayamayacağının maç saatinde belli olacağı belirtildi.
Golcü futbolcu A Milli Takım'ın Hollanda maçında hat-trick yaparak maça damga vuran isim olmuştu. Norveç maçında ise 35 yaşındaki futbolcu 86 dakikalık performansı ile dikkat çekmişti.
A Milli Takım'ımızda daha önce rahatsızlıkları nedeniyle İrfan Can Kahveci, Nazım Sangare, Mehmet Zeki Çelik, Merih Demiral, Kaan Ayhan, Dorukhan Toköz, Cenk Tosun ve Emre Kılınç kadrodan çıkartılmıştı.