Leo Dubois, yardım kampanyasına destek verdi

Galatasaray’ın Fransız futbolcusu Leo Dubois, depremzedeler için Nef Stadyumu’nda sürdürülen yardım toplama çalışmalarına destek verdi.

Galatasaray, Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve 10 ilde ciddi hasarlara neden olan depremlerin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Galatasaray’ın Fransız oyuncusu Leo Dubois ile eşi de katıldı. Dubois ve eşi, Nef Stadyumu’ndaki yardım toplama çalışmalarına destek verdi.