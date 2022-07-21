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Leo Dubois, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul’a geldi.

Spor 21.07.2022, 00:46
Leo Dubois, İstanbul’a geldi

Galatasaray’ın transfer görüşmelerine başladığı Fransız savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul’a geldi.

Sarı-kırmızılı kulübün Lyon’dan kadrosuna katacağı savunma oyuncusu Leo Dubois, İstanbul’a geldi. Havalimanı’nda bir grup sarı-kırmızılı taraftarın karşıladığı 27 yaşındaki oyuncu, ardından dinlenmek üzere kalacağı otele doğru yola çıktı. Dubois’in sağlık kontrollerinin ardından Galatasaray ile resmi sözleşme imzalaması bekleniyor.

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