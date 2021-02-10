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Lemos, PFDK’ya sevk edildi
Türkiye Kupası’nda dün oynanan Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe’nin savunmacısı Lemos, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Spor 10.02.2021, 16:04
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Türkiye Kupası’nda dün oynanan Başakşehir maçında kırmızı kart gören Fenerbahçe’nin savunmacısı Lemos, tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi.
Ziraat Türkiye Kupası’nda, Başakşehirli Deniz Türüç’e yaptığı müdahale sonucu direkt kırmızı kartla oyun dışına atılan sarı-lacivertlilerin savunmacısı Lemos, tedbirli olarak Profesyonel Disiplin Kurulu’na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu’ndan konu hakkında şu açıklama yapıldı:“Fenerbahçe Kulübü futbolcusu Paolo Maurıcıo Lemos Merladett’in 09.02.2021 tarihinde oynanan Fenerbahçe A.Ş.-Medipol Başakşehir FK Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 10.02.2021 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”