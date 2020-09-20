Leicester City Cengiz Ünder transferini resmen açıkladı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City, milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in transferini resmen açıkladı.

Cengiz Ünder için Leicester City, 3 milyon Euro kiralama bedeli ödeyecek. İngiliz ekibi, Milli oyuncumuzun bonservisini almak isterse 25 milyon Euro daha ödeme yapacak. Cengiz Ünder, Leicester City ile 1+4 yıllık sözleşme imzalayacak. Milli oyuncumuz, bu transfer karşılığında yıllık 3.5 milyon Euro ücret kazanacak.

Milli oyuncumuz Cengiz Ünder, Altınordu'da birlikte oynadığı Çağlar Söyüncü ile bir kez daha aynı takımda buluşmuş oldu.

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