Lefter Küçükandonyadis vefatının 10. yılında anılıyor

22 Aralık 1925'te doğan Lefter, sarı-lacivertli takımda 1947-1964 yıllarında forma giydi. Türk futbolunda iz bırakan kariyerinde sarı-lacivertli takımla şampiyonluklar yaşayan Lefter, Fenerbahçe formasıyla çıktığı 615 maçta 423 gol kaydetti. Lefter, ay-yıldızlı formayı ise 50 kez giydi.

Kariyerinde 832 gol atan Lefter, "Ver Lefter'e, yaz deftere" sloganı ile Türk futbol tarihinin unutulmazları arasına girdi.

Fiorentina ve Nice'de de forma giydi.

Lefter Küçükandonyadis, yurt dışında İtalya'nın Fiorentina ve Fransa'nın Nice takımlarında da oynarken, 1 sene de Johannesburg'da antrenör futbolcu olarak görev üstlendi.

Türk futbolunun efsane ismi, aktif kariyerini 1965-1966 sezonunda bitirdikten sonra Samsunspor, Boluspor, Orduspor, Sivasspor ve Mersin İdmanyurdu'da teknik direktörlük yaptı.

Fenerbahçe Kulübü tarihinin gelmiş geçmiş en büyük ve sembol sporcularından biri olan Lefter Küçükandonyadis, 2012'de İstanbul'da 86 yaşında hayatını kaybetti.

2018-2019 sezonuna adı verildi.

Lefter Küçükandonyadis'in ismi 2018-2019 sezonunda unutulmadı.

Türkiye Futbol Federasyonu, milli futbolcunun hatırası için 2018-2019'u "Lefter Küçükandonyadis Sezonu" adıyla oynattı.

Türkiye Futbol Federasyonu Lefter Küçükandonyadis'i andı

Lig tarihinin ilk penaltı golünü attı

Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golünü kaydeden isim oldu.

Fenerbahçe'nin Beykoz'u 15 Mart 1959'da 2-1 mağlup ettiği maçta sarı-lacivertli oyuncu Lefter Küçükandonyadis, lig tarihindeki ilk penaltı golüne imza attı.

Fenerbahçe'den Lefter için anma mesajı:

Fenerbahçe, A Milli Takım'ın ve sarı-lacivertlilerin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yılında andı.

"13 Ocak 2012'de büyük bir üzüntüyle ebediyete uğurladığımız, camiamızın ve Türk sporunun önemli değeri, efsanemiz Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10'uncu yıl dönümünde saygı ve rahmetle anıyoruz."

Lefter sarı-lacivertli formayla 4 Türkiye, 3 İstanbul ligi şampiyonluğu kazandı.

"Lefter Küçükandonyadis, Fenerbahçe formasıyla 1950'de Milli Küme şampiyonluğu yaşarken, 14 golle Milli Küme gol kralı oldu. Bugün Süper Lig diye anılan Türkiye Ligi'nde de 3 şampiyonluk yaşayan efsanemiz, sarı-lacivertli formayla toplamda 4 Türkiye, 3 İstanbul ligi şampiyonluğu kazandı. 43 yaşına kadar futbol oynayan Lefter'in golcülüğü için taraftarlar 'Ver Lefter'e, Yaz Deftere' tezahüratları yapmıştı."