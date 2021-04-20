Leeds United Liverpool'un adını anmadı: Merseyside Kırmızı'sı!

Premier Lig'de Leeds United, Liverpool'u ağırladı. Maçın 31. dakikasında Sane'nin golüyle 1-0 öne geçen Liverpool ilk yarıyı da bu skorla önde tamamladı. İkinci yarıda maçın bitimine kısa süre kala 87. dakikada Llorente'nin golüyle Leeds United eşitliği yakaladı ve maç 1-1 bitti.

Karşılaşmaya ise futboldan çok Leeds United kulübünün, Liverpool'un Avrupa Süper Ligi üyeliğine olan tepkisi damga vurdu. Maç öncesi sahaya Şampiyonlar Ligi tişörtüyle çıkan Leeds'li oyuncuların ardından maç sonu kulüp de tepkisini ortaya koydu.

Leeds United kulübü maç sonu sosyal medyadan skor paylaşımı yaparken Liverpool'un adını bile anmadı ve "Leeds United, Llorente'nin son dakikalardaki golüyle Merseyside'ın Kırmızı'sıyla 1-1 berabere kaldı" ifadelerini kullandı.

(Fanatik)