Le Mans 24 saat yarışı gibisi yok

Motul’un Le Mans ile geçmişten gelen ortaklığı yıllar boyunca güçlenmiş ve Motul'un bu yılın başında ilk defa düzenlenen " Le Mans 24 Saat E-Spor” yarışının resmi sponsoru olmasıyla bu durum gözler önüne serilmişti.

Dünya şampiyonasında mücadele eden takımlara son derece değerli çift puan kazanma şansı sunan 88. yarışa, gridin tamamı dolu olarak toplam 60 otomobil katılacak olup, yirmi dört saatlik yarışın startı 19 Eylül Cumartesi saat 14:30'da verilecek ve 24 saat sonra sona erecek.

Le Mans'da her şey değişti

Koronavirüs pandemisi nedeniyle geleneksel olarak Haziran ayında koşulan yarış Eylül ayına ertelendiğinden, bu erteleme beraberinde karanlıkta daha uzun yarışma süresi ve hem takımlar hem de sürücüler için başa çıkmaları gereken daha sert hava koşulları ihtimalini getirecek. Bununla birlikte en büyük değişiklik yarışın seyircisiz olarak yapılacak olması ve bu nedenle seyircilerin tüm etkinliği dijital platformlardan takip etmek durumda kalmaları olacak. MOTUL, bu aksiyonu sizlere taşımak ve takımların bu benzersiz etkinliğe nasıl hazırlandıklarının perde arkasını göstermek için 5 gün boyunca yarış pistinde olacak. Takipçilerin gözden kaçırmaması gereken interaktif fırsatlar Motul sosyal medya hesaplarında olacak ve bu şekilde etkinlik esnasında neleri görmek istediklerini yarış öncesi iletebilecekler.

MOTUL tüm gücüyle LMP2'de

Motul'un Gibson ile olan ortaklığı sayesinde pistte, yüksek rekabete sahne olan LMP2 gridinin çoğu Fransız markası Motul’un, yarış kazanan madeni yağları tarafından desteklenecek! MOTUL'un bu yılki amiral gemisi, iki araçla yarışacak olan DragonSpeed USA takımı olacak ve seyirciler yarışın tamamını 21 numaralı DragonSpeed otomobilinin içerisinden canlı olarak MOTUL'un Facebook ve/veya YouTube kanalından izleyebilecek. Ayrıca aynı kategoride, MOTUL tarafından desteklenen ve tamamı podyumdaki birincilik kürsüsünü almak için yarışan yedi farklı Avrupa ülkesinden ve Amerika'dan 13 yarışmacı daha bulunmakta.

Bu 15 otomobil, Motul'un efsanevi 300V Power 5W-30 ve RBF700 fren hidroliği de dahil olmak üzere tüm 24 saati tamamlamaları ve bitiş çizgisine ulaşmaları için gerekli olan Motorsport Range ürünlerinden yararlanacak.

Yağ Analizi desteği

Motul Racing Lab (Motul Yarış Laboratuvarı), Motul kullanıp kullanılmadıklarına bakılmaksızın tüm yarışmacılara teknik destek sunacak. Yararlanmak isteyen tüm katılımcılara Motul'un teknik uzmanları tarafından yağ analizi hizmeti sunulacak ve laboratuvar yarış haftası boyunca açık olacak.

Motul 300V Le Mans yağları Hepsiburada’da satışta olacak

Motul Türkiye, bu hafta sonuna özel 300V Le Mans serisi performans yağlarını Hepsiburada üzerinden şatısa sunuyor. Motul’un performansı kanıtlanmış olan 300V serisi Dünya’da da birçok yarış takımının tercihi olurken performans otomobili tutkunlarına da hitap ediyor.

Araç sahipleri yarış hafta sonu boyunca 300V Le Mans serisi yağlarını online olarak hepsburada.com üzerinden satın alabilecek ve ürünler sadece 19-20 Eylül tarihlerinde yarışa özel olarak satışa açık olacak.

Gerek yarış öncesi paylaşımları, gerekse yarıştan önemli anları ile Le Mans 24 Saat heyecanını yaşamak için siz de Motul Türkiye sosyal medya hesaplarını takipte kalın.