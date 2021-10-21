Lazio Fan Token nedir? Lazio Fan Token fiyatı...

Binance Launchpad üzerinde Lazio Fan Token (LAZIO) token satışı için katılımlar açıldı ve 4 saat boyunca açık kalmaya devam edeceği açıklandı.

LAZIO FAN TOKEN (LAZIO) NEDİR?



İşlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance, İtalyan futbol kulübü S.S. Lazio’nun yeni (ana) forma sponsoru oldu. Binance ve Lazio arasındaki ortaklık anlaşmasının değeri 30 milyon avroyu aşıyor ve anlaşma, üçüncü yıla uzatma seçeneği ile iki yıla kadar sürecek.

Resmi bir basın açıklamasında, Lazio Başkanı Claudio Lotito konuyla ilgili olarak, “Bu yeni uluslararası işbirliğinden çok memnunuz. Binance ile olan ortaklığımız, dijital varlığımızı genişletmemize ve dünyanın her yerinden hayranlarımız ve takipçilerimizle daha önce hiç olmadığı kadar bağlantı kurmamıza olanak sağlayacak.” sözlerini kullandı.

300'den fazla kripto para ile al-sat yapmak, lending ve staking'den kazanç sağlamak için bu linkten Binance'ye üye olabilirsiniz.

Öte yandan diğer spor taraftarı token’ları gibi, LAZIO da bir yönetişim token’ı olarak çalışır. Sahiplerine, kulüp kararlarına oy verme ve token resmi olarak 21 Ekim’de piyasaya sürüldükten sonra duyurulacak olan özel ödül ve avantajlara erişim özgürlüğü sunuyor.

Bunlara ek olarak Lazio taraftar token, blockchain dünyasında mevcut olan tek futbol taraftarı token’ı değil. Diğer başarılı lansmanlar arasında Manchester City Taraftar Tokeni (CITY) ve Paris Saint-German Taraftar Tokeni (PSG) yer alıyor.

PSG, bir noktada %300’ün üzerinde büyüyerek ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 61.23 dolara ulaşarak büyük bir fiyat artışı yaşadı. Bu büyük fiyat artışı, futbol dünyasının en büyük oyuncularından biri olan Messi’nin 2021’de Barcelona’dan PSG’ye geçmesiyle gerçekleşti ve tüm futbol dünyasını şoke eden bir transfer oldu.

Dolayısıyla bir oyuncunun transferi de taraftar token’ların fiyatlarını arttırma potansiyeline sahip. Bu sebeple eğer Lazio da kadrosuna büyük oyuncuları dahil ederse taraftar token’ın fiyatında büyük artışlar görülebilir.

Ayrıca LAZIO token sahipleri, kulüp kararlarında oy kullanma, özel kulüp indirimleri alma ve belki gelecekte oyuncu transferleri ve bir futbol kulübünü oluşturan veya değiştiren diğer önemli kararlar üzerinde söz sahibi olmaya hak kazanacak.

Bunun yanında LAZIO fan token’ı, dünyadaki her hayranın S.S. Lazio’nun bir parçası olması ve küresel hayran kitlesini başka bir seviyeye taşıması için bir fırsat olarak hizmet ediyor.



Her fan token’da olduğu gibi Lazio taraftarlarının kripto para birimine büyük ilgi gösterdiği ifade edilebilir. Bu noktada token ekosistemi geliştikçe hem fiyatta hem de benimsenme de daha büyük artışların görüleceğine inanılıyor.

Bunlara ek olarak LAZIO token 1 dolardan satışa çıkacak ve satışın ardından hızlı bir fiyat artışının yaşanabileceği ifade ediliyor. Ayrıca yapılan açıklamalara göre toplam LAZIO token arzı da 40,000,000 adet olacak.