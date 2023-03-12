Lazar Markovic: "Bu kulübün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum"

Trabzonspor’un başarılı futbolcusu Lazar Markovic, takımca iyi oynadıklarını dile getirerek, bordo-mavili kulübün bir parçası olduğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

Spor Toto Süper Lig’in 25. haftasında Trabzonspor, konuk ettiği Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti. Maçın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trabzonspor’a yeni transfer olan Lazar Markovic, iyi bir maç olduğunu belirterek, "İyi maç oynadık verilen aradan sonra. İyi bir takımımız var, iyi bir grubumuz var ve bugün de galibiyeti aldık. Bu kulübün ve takımın parçası olduğum için çok mutluyum. Elimden geldiği kadar da yardımcı olmaya çalışacağım. Trabzonspor taraftarlarını daha önce duymuştum. Büyük bir kulüp olduğunu, büyük bir taraftar olduğunu duymuştum. Takıma kuvvet ve güç verdiğini bilmiyordum. Bunun için çok teşekkür ediyorum, her şeyi takdirle karşılıyorum” ifadelerini kullandı.