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Larsen: "Hak ettiğimiz bir galibiyet"
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Larsen, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
Spor 15.09.2022, 23:25
Trabzonspor’un savunma oyuncusu Larsen, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.
UEFA Avrupa Ligi H Grubu ikinci haftasında sahasında Kızılyıldız’ı 2-1 mağlup eden Trabzonspor’da savunma oyuncusu Larsen, hak ettiklerini bir galibiyet aldıklarını belirterek, "Galibiyet aldığımız için mutluyuz. Oyun üstünlüğü bizdeydi. Topu çok daha iyi değerlendirdik. Rakibimize şans vermedik. Bugün galibiyetin tadını çıkartacağız yarıdan itibaren de önümüzdeki maça odaklanacağız. Bugün yaptığımız güzel şeyleri rakibimiz karşısında da tekrar etmeye çalışacağız. Umarım daha iyi olacağız ve daha iyisini yapacağız 3 puanı da alacağız" ifadelerini kullandı.
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