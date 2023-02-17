Larsen: "Bu zor zamanda ulusa yardımcı olabildiğimiz için mutluyum"

Trabzonspor’un savunma oyuncu Jens Stryger Larsen, bu zor zamanlarda ulusa yardımcı olabildikleri için mutlu olduklarını belirterek, bir sonraki aşamaya geçmeleri için oynamaları gereken bir maç daha olduğunu söyledi.

UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde İsviçre’nin Basel takımını sahasında 1-0 mağlup eden Trabzonspor’da, tek gölün sahibi Larsen, kazandıkları için mutlu olduklarını ifade ederek, "Öncelikle kazandığımız için mutluyuz ama henüz bir şey bitmedi. Bir sonraki aşamaya geçmemiz için oynamamız gereken bir maçımız daha var. Zor bir dönemden geçiyoruz. Ülkede yaşanan olaylardan sonra, bu dönemi kazanarak geçirdiğimiz için mutluyuz" dedi.

Taraftarların çok harika bir görüntü ortaya çıkardıklarını vurgulayan Danimarkalı oyuncu, "Her zaman söylediğim gibi buradaki taraftarlar çok harikalar bizi yukarı çekiyorlar. Golden dolayı mutluyum ama önemli olan galip gelmemizdi. Biraz öncede söylediğim gibi oynamamız gereken bir maçımız daha var. Ülkede yaşanan trajediden sonra hocamız bizle konuştu ve hazır olmamız için bize yardımcı oldu. Sadece Trabzonspor için değil bütün ulus için oynadığımızı söyledi. Bu zor zamanlarda ulusa yardımcı olabildiğimiz için çok mutluyuz" ifadelerini kullandı.