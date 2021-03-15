Lamela'dan tarihin en iyi gollerinden biri!

Maçta Arsenal geriye düşmesine rağmen maç sonucunda galip gelmeyi başardı.

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Erik Lamela, inanılmaz bir gol atarak herkesi şaşkına çevirdi.

Reguilon'un sol kanattan çevirdiği topta Lucas'ın pasında Lamela, bekletmeden rabona vuruşu yaptı. Thomas Partey'in bacakları arasından geçen top filelerle buluştu. Lamela'nın bu golü sosyal medyaya damgasını vurdu.

Golün ardından Sergio Reguilon'un verdiği tepki de dikkatlerden kaçmadı. Reguilon, iki elini kafasına götürerek şaşkınlığını belirtti.

Bütün İngiltere'de konuşulan gol için Jamie Redknapp, ''Premier Lig tarihinin en güzel golleri arasına girecek bir gol. Tek kelimeyle inanılmaz.'' dedi.

Arjantinli yıldız oyuncu 2014'te de Tottenham formasıyla oynadığı Asteras Tripolis maçında da rabona ile gol atmıştı.