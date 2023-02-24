Lakers evinde Warriors’u mağlup etti

NBA’de Los Angeles Lakers, konuk ettiği Golden State Warriors’u 124-111’lik skorla mağlup etti.

NBA’de All-Star organizasyonunun sona ermesinin ardından normal sezona 9 karşılaşma ile devam edildi. Batı Konferansı’nın iki güçlü ekibinin karşılaşmasında Los Angeles Lakers, sahasında son şampiyon Golden State Warriors’u 124-111’lik skorla yendi. Lakers’a galibiyeti getiren isimler, 25 sayıyla oynayan Malik Beasley, 17 sayı üreten Austin Reaves ve 14 sayı kaydeden Rui Hachimura oldu. Los Angeles’ın yıldız oyuncusu LeBron James de 13 sayı, 9 ribaund ve 8 asistle mücadeleyi tamamladı. Warriors’ta ise Klay Thompson’un 22, Ty Jerome’nin de 20 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi. Bu sonuçla Lakers 28. galibiyetini elde ederken, Warriors 30. yenilgisini aldı.

Jokic triple-double yaptı, Cleveland yenildi

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, deplasmanda karşılaştığı Doğu Konferansı dördüncüsü Cleveland Cavaliers’ı 115-109’luk skorla mağlup etti. Denver’da 24 sayı, 18 ribaund ve 13 asistle triple-double yapan Nikola Jokic galibiyetin mimarı oldu. Takımda ayrıca Michael Porter Jr. 25, Kentavious Caldwell-Pope de 17 sayıyla oynadı. Cleveland’da ise Evan Mobley’in 31, Donovan Mitchell ve Darius Garland’ın 22’şer sayısı galibiyet için yeterli olmadı. Cleveland’da ayrıca 26 dakika 40 saniye süre alan milli basketbolcu Cedi Osman ise 5 sayı, 3 asist ve 2 ribaund ile mücadele etti. Bu sonucun ardından Denver 42. galibiyetini elde ederken, Cleveland 24. kez mağlup oldu.

NBA’de günün toplu sonuçları ise şu şekilde:

Cleveland Cavaliers: 109 - Denver Nuggets: 115

Indiana Pacers: 138 - Boston Celtics: 142

Orlando Magic: 108 - Detroit Pistons: 106

Philadelphia 76ers: 110 - Memphis Grizzlies: 105

Toronto Raptors: 115 - New Orleans Pelicans: 110

Dallas Mavericks: 142 - San Antonio Spurs: 116

Utah Jazz: 120 - Oklahoma City Thunder: 119

Los Angeles Lakers: 124 - Golden State Warriors: 111

Sacramento Kings: 133 - Portland Trail Blazers: 116