La Liga tanıtım toplantısı gerçekleşti

İspanya La Liga’nın Türkiye’deki tanıtım toplantısı gerçekleşti. Basın mensuplarına La Liga ile ilgili bilgileri aktaran La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu, hedeflerinin La Liga’yı en çok konuşulan lig haline getirmek olduğunu söyledi.

La Liga Türkiye tanıtım toplantısı İstanbul’da gerçekleşti. Basın mensuplarının katıldığı toplantıda, lig ile ilgili detaylı bilgiler veren La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu, Avrupa’nın en çok izlenen liglerinden olan La Liga’daki yeniliklerden, kulüplerin hangi zorunluluklara sahip olduğuna dek birçok konuda soruları yanıtladı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca S Sport’tan yayınlanacak olan La Liga’nın, yayıncılara sağladığı özel bilgiler de tanıtım toplantısında basın mensuplarına aktarıldı.

Mete Türkmenoğlu: "Amacımız La Liga’nın çok konuşulmasını sağlamak"

Toplantının ardından İhlas Haber Ajansı’na açıklamalarda bulunan La Liga Türkiye Temsilcisi Mete Türkmenoğlu, yaptıkları organizasyonun çok önemli olduğuna dikkat çekerek, "Bu organizasyon her sene yaptığımız bir organizasyon. Türk basınıyla aile ortamı oluşturmak adına çok önemli. Bu sene Saran Grup’la yaptığımız anlaşmayı da tanıttık. Yayıncı değişiklikleri çok sık olan bir şey değil. Bu seneki anlaşmamız 5 yıllık ve uzun vadeli bir projenin temellerini attık. Bu da yenilikleri tanıtmak için önemli bir toplantıydı. Sosyal medyada yaptığımız projeler var ve İstanbul’da yaptığımız organizasyonlar da olacak. Bunları Türk basınına anlattığımız bir organizasyon oldu. İkinci en önemli konu, özel bir içerik platformu. La Liga olarak Türkiye’de içerik kullanmak isteyen herkese yaklaşıp, La Liga’nın ürettiği içeriği şeffaf şekilde sunmak. Ne kadar çok içerik paylaşırsak o kadar fazla konuşulur, biz de La Liga’nın çok konuşulmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ali Erim: "La Liga’yı en fazla izlenen lig haline getirmek istiyoruz"

S Sport Futbol İçerikleri Sorumlusu Ali Erim de tanıtım toplantısını gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "S Sport ve S Sport+, La Liga’nın yayın haklarını 5 yıllığına aldı. Bu bakımdan heyecanlıyız. Çok kısa sürede güçlü bir yayıncılık kültürümüz oldu. Bunu Premier Lig’le gösterdik. Şimdi de La Liga’yı aynı şekilde izleyiciyle buluşturup geliştirmek istiyoruz. Bu bakımdan çok mutlu ve heyecanlıyız. La Liga’nın yayıncılara verdiği içerikler, bizi çok etkiledi. A’dan Z’ye her türlü desteği alıyorsunuz. Oyuncu telaffuzlarına dek her konuda yardımcı oluyorlar. Bu sezondan itibaren 10 karşılaşma farklı saatlerde oynanacak. Bizim de hedefimiz La Liga’yı en fazla izlenen lig haline getirmek" diye konuştu.