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LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde

Los Angeles Lakers, Denver Nuggets'ı 117-107 yenerek seride durumu 4-1'e getirdi ve NBA Finalleri'ne yükseldi.

Spor 27.09.2020, 13:57
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LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde

2020 Batı Konferansı şampiyonu olan LA Lakers, 10 yıl sonra NBA finalinde oynayacak.

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Batı Konferansı finalinde Denver Nuggets'ı 117-107 yenen Los Angeles Lakers, seriyi 4-1 kazanarak finale yükseldi.

NBA play-offlarına Lakers ile Nuggets arasındaki Batı Konferansı final serisinin 5. maçıyla devam edildi.

LeBron James'in 38 sayı, 16 ribaunt ve 10 asistle "triple-double" yaparak yıldızlaştığı maçta Nuggets'ı 117-107 mağlup eden Lakers, seriyi 4-1 kazandı ve Batı Konferansı şampiyonu olarak 10 yıl aranın ardından NBA finaline yükseldi.

Kariyerinde 10. kez NBA finalinde mücadele edecek olan LeBron James, en çok final oynayan oyuncular listesinde Kareem Abdul-Jabbar ile beraber 3. sırayı paylaştı.

Lakers'ta Anthony Davis 27, Danny Green ve Alex Caruso ise 11'er sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Nuggets'ta Jerami Grant'ın 20 sayı, 9 ribaunt ve Nikola Jokic'in 20 sayı, 7 ribauntluk performansları mağlubiyeti engelleyemedi.

NBA play-offlarına yarın TSİ 02.30'da Miami Heat ile Boston Celtics (3-2) arasındaki Doğu Konferansı final serisi 6. maçıyla devam edilecek.

10 yıl önce, 2010 NBA finallerinde Boston ile karşılaşan LA Lakers, seriyi 4-3 önde tamamlayıp şampiyon olmuştu. 

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