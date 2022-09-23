Kuzey Tuncelli, yeni başarılar için hazırlıklarını Erzurum’da sürdürüyor

Başarılı yüzücü Kuzey Tuncelli, yeni başarılar için hazırlıklarını Erzurum Olimpik Yüzme Havuzu’nda sürdürüyor. Milli yüzücünün antrenörü Aykut Çelik, olimpiyat biletini almak istediklerini söyledi.

Türkiye’de bin 500 metre serbest mesafe yüzmede birinci olan Kuzey Tuncelli, diğer taraftan bu kulvarda da Türkiye rekorunu elinde tutuyor. Antrenörü Aykut Çelik ise milli yüzücüsünden Avrupa’da gençlerde madalya beklerken, diğer yandan olimpiyat biletini de ellerine almak istiyor. Erzurum’da yükselti kampında bulunan yüzücüler, genel hazırlık döneminde kendilerini hazır hale getirmek için yoğun antrenmanlar yapıyor. Milliler, ilerleyen sürede Erzurum’da yedi tane yükselti kampı gerçekleştirmeyi planlıyor.

Aykut Çelik: “Olimpiyat biletini elimize almak istiyoruz”

Yüzücüsünden Avrupa’da gençlerde madalya beklediğini söyleyen Aykut Çelik, “Buraya gelen iki sporcumuz, birisi 14 yaş şampiyonu, diğeri ise 15 ve üstü yaş grubunda şampiyon durumunda. Yüzücülerimiz uzun mesafe bin 500 metrede yarışıyor. Şu anda genel hazırlık dönemindeyiz. Buraya ilerleyen zamanlarda 7 tane olimpik plan yapıyoruz. Yükselti antrenmanına uyum sağlama çalışmaları yapıyoruz. Yüzücülerimi Avrupa gençlerde final yüzdürmek istiyorum. Kuzey Tuncelli’den Avrupa gençlerde madalya bekliyorum. Aynı şekilde dünya gençlerde de madalya bekliyorum. Asıl hedefimiz olimpiyat biletini elimize almak istiyoruz” diye konuştu.

“Dünya burada antrenman yapmak için sıraya girmiş durumda”

Erzurum kampının çok verimli geçtiğini de belirten Çelik, “Burada kampımız mükemmel geçiyor. Çünkü burası yükselti için müthiş bir şehir. Şehir merkezi olduğu için sıkılganlık olmuyor. Bu anlamda Erzurum muhteşem bir yer. Bu nedenle dünya burada antrenman yapmak için sıraya girmiş durumda. Sporcularım da ilk 5-6 gün rakımdan dolayı biraz zorlandı. Bundan sonraki kamplarımızda kendimizi tamamlamak istiyoruz. 2023 ve 2024 yılı bizim yılımız olacak diyorum” dedi.

Aykut Çelik, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Kuzey Tuncelli, Türkiye rekortmeni konumunda bulunuyor. Türkiye rekortmeni olurken, dünya sıralamasında da kendi yaşının bugüne kadar gelmiş geçmiş en iyi ve en hızlı sporcusu durumunda. Bu bir şey ifade etmiyor. Önemli olan bunu bir sene sonraki yaşlarda da yapmak.”

Kuzey Tuncelli: “Hedefim olimpiyatlarda final yüzmek”

Türkiye birincisi olarak kendi rekorlarını kırmak istediğini dile getiren Kuzey Tuncelli, “Yüzmeyle ilkokul 1. sınıfta hiperaktif olduğum için hocam tanıştırdı. Suyla aram çok iyi olduğu için ailem de beni yüzme kurslarına gönderdi. Daha sonra ben bir anda yüzme dalında arkadaşlarımdan daha çok öne çıktım. Bu şekilde sürekli başarılar birbirini takip etti. Burası şu anda çok güzel, sporcular için iyi durumda. Burada gelecekte 7 tane yükselti kampı yapacağız. 2024 Paris Olimpiyatları’na kadar çalışmalarımız devam edecek. Şu anda burada genel hazırlık dönemindeyiz. 22 günlük süreç ve gerçekten çok zorlu bir süreç, her sporcu bu süreci tamamlayamaz. Ben rekorlarımı çok zorlanarak elde ettim. Bu rekorları elde edebilmek için çok çalışmam gerekti. Kendi yaş grubumda en iyi dereceleri elde ettim. Şampiyonadaki hedeflerim ilk olarak Türkiye birincisi olmak ve kendi rekorumu kırmak istiyorum. Daha sonra gelecekteki olimpiyatlarda final yüzmek istiyorum. Teknik direktörüm beni her zaman destekler ve o benim hep yanımda oluyor. Yeni başarılara onunla beraber imza atmak istiyorum” şeklinde konuştu.