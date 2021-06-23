Kütahya’da ayak tenisi heyecanı

Kütahya Tenis Kulübü’nde yapılan seminerde 111 kişiye Ayak Tenisi konusunda teknik bilgiler ve oyun kuralları hakkında genel bilgi verildiğini bildirildi.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Türkiye Ayak Tenisi Bölge Koordinatörü İbrahim Demir, "Kütahya Tenis Kulübünde yapılan seminere Eskişehir Afyon Bilecik Uşak ve Kütahya illerinden katılan toplam 111 kişiye Ayak Tenisi konusunda teknik bilgiler, oyun kuralları hakkında genel bilgi verildi. Sonrasında protokol Ayak Tenisi maçı yaptı ve akabinde katılımcılara sertifika verildi. Katkılarından dolayı Kütahya Belediyesine Forbe Cafe Kütahya Ayak Tenisi işletmecisi İbrahim Gök’e, seminere teşrif eden Vali yardımcılarına, Belediye Başkan Yardımcılarına, Gençlik ve Spor İl Müdürüne, Dumlupınar Üniversitesi spor Bilimleri Dekanına Sağlık Kültür Spor Daire Başkanına, TÜFAD Kütahya Başkanıma, Ayak Tenisi İl ve İlçe Temsilcilerine ve seminerimize katılan tüm katılımcılarımıza teşekkür ederim” dedi.

"Ayak Tenisi ailesi çığ gibi büyüdü"

Ayak tenisi ailesi olarak çığ gibi büyüdüklerini söyleyen İbrahim Demir, "Ayak Tenisi her yaştaki spora gönül vermiş vermek isteyenlerin rahatlıkla yapacağı bir branştır. Temmuz ayında ilçelerde turnuvalar yapacağız. Sonrasında il merkezinde il birinciliği turnuvası gerçekleştireceğiz. 30 Ağustos Zafer Bayramında Dumlupınar Zafer Bayramı alanında protokolün katılımıyla Ayak Tenisi maçı düzenlenecek” diye konuştu.