Kurtköy U16 Futbol Takımı Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye U16 Futbol Şampiyonası finalinde Samsun Atakum Belediyesi ile karşı karşıya gelen Kurtköy Spor rakibini yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Sporcular; TFF Genel Başkan Yardımcısı ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez, TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür’ün de katılımlarıyla gerçekleşen törenle kupalarına kavuştu.

Türkiye U16 Futbol Şampiyonası finalinde Samsun Atakum Belediyesi ile karşı karşıya gelen Kurtköy Spor rakibini 2-0 yenerek 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu. Kurtköy Spor Tesisleri’nde gerçekleşen törenle şampiyon olan Kurtköy Spor’a kupa takdim edildi. U16 2021-2022 Türkiye Şampiyonası Kupa Töreni’ne, TFF Genel Başkan Yardımcısı ve TASKK Genel Başkanı Ali Düşmez, TFF İstanbul İl Temsilcisi Ali Tanrıyaşükür, Pendik Belediye Başkanı Atakan Yüce ve Hakan Öğütcü, Pendik Gençlik Spor Müdürü Burak Sinopluoğlu ve Pendik Amatör Spor Klüpler Başkanı Eşref Şeneroğlu katıldı. Şampiyonluk kutlamasının olduğu törende Türkiye şampiyonu olan takım sırayla madalyasını aldıktan sonra kupasına kavuştu. Kupa seremonisinde tüm takım kupayı TFF Genel Başkan Yardımcısı Ali Düşmez’in elinden aldı. Kupayı takdim eden Ali Düşmez, şampiyon olan takımın hepsine milli takım forması hediye sözü verdi. Hep bir elden kupayı kaldıran takım coşkulu anlar yaşadı.

Şampiyon takımın futbolcusu Yiğithan Uras, ”Öncelikle Tekirdağ süreci çok güzel geçti. Hocalarımız hepimizin başında durdu. Çok güzel bir ekip olduk. Tekirdağ’ı atlattıktan sonra Balıkesir çok güzel geçti. Ondan sonra Kastamonu’da çok güzel yarı final oynadık. Başarımız çok iyi geldi” dedi.

Şampiyon takımın teknik direktörü Ercan Yucak, ”İlk önce İstanbul grup şampiyonu ardından lig şampiyonu ve İstanbul şampiyonları arasında oynanan Türkiye şampiyonası eleme maçları oynandı. Ondan sonra da gruptan çıktıktan sonra kademe kademe Tekirdağ bölgesini birinci çıkarak daha sonra Balıkesir bölgesini de birinci çıktıktan sonra dörtlü finale kaldık. Dörtlü finale kaldıktan sonra da Urfa Belediye Spor’u 4-0 daha sonrada finalde rakibimiz olan Samsun Atakum Spor’u 2-0 yenerek bu sezonu şampiyon olarak tamamladık” dedi.