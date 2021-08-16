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Küresel ısınmaya karşı 35 kilometre pedal çevirdiler

Eskişehir’de bisiklet tutkunları, küresel ısınmaya karşı bisiklet sürmenin önemini vurgulamak için 35 kilometre pedal çevirdi.

Spor 16.08.2021, 12:42
Küresel ısınmaya karşı 35 kilometre pedal çevirdiler

Eskişehir’de bisiklet tutkunları, küresel ısınmaya karşı bisiklet sürmenin önemini vurgulamak için 35 kilometre pedal çevirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü bisiklet takımı, küresel ısınmayı azaltmak ve iklim değişikliği konusunda toplumsal farkındalık oluşturmak için bisiklet turu düzenledi. Eskişehirli 50 bisikletlinin katıldığı turda, kentteki farklı yerler gezildi. Dede Korkut Parkı’nda buluşan bisiklet tutkunları, Kanlı Kavak Parkı üzerinden Porsuk Çayı’nı takip ederek Karabayır Bağları’na doğru yol aldı. Ailelerin de katılım gösterdiği tur, Yusuflar Mahallesi’nde son buldu. Bisikletliler rota boyunca 35 kilometre pedal çevirdi.
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