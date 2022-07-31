Kürek Milli Takımı’ndan Dünya Şampiyonası’nda 3 madalya

İtalya’nın Varese kentinde düzenlenen U19 ve U23 Dünya Kürek Şampiyonası’nda Kürek Milli Takımı, iki gümüş ve bir bronz madalya kazandı. İlk kez bir dünya şampiyonasında milliler, katıldığı tüm kategorilerde finale kalarak bir ilke imza atmış oldu.

25-31 Ağustos tarihlerinde düzenlenen Dünya Kürek Şampiyonası’na 6 ekiple katılan Kürek Milli Takımı; 2 gümüş, 1 bronz ve 3 dünya dördüncülüğü elde etti. U23 Kadınlar Hafif Kilo Tek Çifte kategorisinde mücadele eden Elis Özbay ve U19 Erkekler İki Çifte kategorisinde yarışan Ahmet Ali Kabadayı ve Halil Kaan Köroğlu Dünya ikinciliğini elde etti. U19 Erkekler Dört Tek Dümencili kategorisinde mücadele eden Alper Şevket Eren, Yasin Şen, Cevdet Ege Mutlu, Eren Akbaş ve Ege Büyükçetin ise Dünya üçüncüsü oldu.

A Finale kalan diğer ekiplerden U23 Kadınlar Halil Kilo İki Tek kategorisinde Eda Erkan ve Ebru Akınal, U23 Erkekler Hafif Kilo İki Çifte kategorisinde Enes Gök ve Şefik Çakmak ve U19 Erkekler İki Tek kategorisinde Aytimur Selçuk ve Enes Biber, kıyasıya geçen yarışların ardından dünya dördüncülüğünü elde etti.

Yarışlarda Milli Takım kafilesiyle birlikte olan Türkiye Kürek Federasyonu Erhan Ertürk, yarışlardan sonra açıklamalarda bulundu. Gelen başarılardan memnun olduğunu dile getiren Başkan Ertürk, bu başarıların devamının geleceğine inandığını söyledi. Başkan Ertürk, “Müthiş bir ivme yakaladık. Bu ivmeyi sürdürebilir kılmak için hem yönetim kademesi hem de sporcular bitmek bilmeyen bir azimle çalışıyor. Kürek sporu bu gelişimini durmadan sürdürecek. Dünya Şampiyonasında aldığımız bu sonuçlar, hem önümüzdeki sene Avrupa ve Dünya Şampiyonalarında, hem de Paris 2024 oyunlarında katlanarak artacak. Bunun için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Doğru yolda olduğumuzu gösteren gençlerimizi kutluyorum. Madalya alan sporcularımızı ve dünya dördüncüsü olan 3 ekibimizi tebrik ediyorum” dedi.