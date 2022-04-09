Kürek Milli Takımı Zagreb’te boy gösterecek
1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Yarışları (Croatia Open), 9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde başlayacak. Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, Zagreb’teki ise yarışlarda 12 sporcu ile mücadele edecek.
1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Yarışları (Croatia Open), 9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde başlayacak. Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, Zagreb’teki ise yarışlarda 12 sporcu ile mücadele edecek.
Bu yıl 38.’si düzenlenen yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, toplam 12 sporcu ile genç ve yıldız kategorilerinde on dört farklı yarışa çıkacak. Kürek Milli Takımı Baş Antrenörü Nebojsa İlic ve Milli Takım Antrenörleri Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Sühely Yılmaz ve Taner Demir’in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler ise şu şekilde yer aldı.
Yıldız Kadınlar:
Tek çifte - Derensu Kutluata
İki çifte - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen
Yıldız Erkekler:
Tek çifte - Mehmet Emin Sarıoğlu
Tek çifte - Enes Akdaş
İki tek - Yasin Şen - Eren Akbaş
İki çifte - Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu
Genç Kadınlar:
Tek çifte - Derensu Kutluata
İki çifte - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen
Genç Erkekler:
Tek çifte - Halil Kaan Köroğlu
Tek çifte - Ömer Faruk Şan
Tek çifte - Giray Yazçayır
İki tek - Mert Can Çayır - Alper Şevket Eren
İki çifte - Halil Kaan Köroğlu - Ömer Faruk Şan
Dört tek - Alper Şevket Eren - Mert Can Çayır - Eren Akbaş - Yasin Şen