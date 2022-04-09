Kürek Milli Takımı Zagreb’te boy gösterecek

1984 yılından bu yana düzenli olarak gerçekleştirilen Uluslararası Zagreb Yarışları (Croatia Open), 9-10 Nisan tarihlerinde Hırvatistan’ın Zagreb kentinde başlayacak. Türkiye Genç ve Yıldız Kürek Milli Takımları, Zagreb’teki ise yarışlarda 12 sporcu ile mücadele edecek.

Bu yıl 38.’si düzenlenen yarışlarda Türkiye Kürek Milli Takımı, toplam 12 sporcu ile genç ve yıldız kategorilerinde on dört farklı yarışa çıkacak. Kürek Milli Takımı Baş Antrenörü Nebojsa İlic ve Milli Takım Antrenörleri Tarık Saytan, Gökhan Dalgıç, Sühely Yılmaz ve Taner Demir’in öncülüğünde yarışlara katılacak sporcular ve yarışacakları kategoriler ise şu şekilde yer aldı.

Yıldız Kadınlar:

Tek çifte - Derensu Kutluata

İki çifte - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen

Yıldız Erkekler:

Tek çifte - Mehmet Emin Sarıoğlu

Tek çifte - Enes Akdaş

İki tek - Yasin Şen - Eren Akbaş

İki çifte - Enes Akdaş - Mehmet Emin Sarıoğlu

Genç Kadınlar:

Tek çifte - Derensu Kutluata

İki çifte - Damla Sungunapa - Merve Yeşilmen

Genç Erkekler:

Tek çifte - Halil Kaan Köroğlu

Tek çifte - Ömer Faruk Şan

Tek çifte - Giray Yazçayır

İki tek - Mert Can Çayır - Alper Şevket Eren

İki çifte - Halil Kaan Köroğlu - Ömer Faruk Şan

Dört tek - Alper Şevket Eren - Mert Can Çayır - Eren Akbaş - Yasin Şen