Kupada İzmir derbisinin tarihi belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’da Göztepe ile Bucaspor 1928 arasında oynanacak İzmir derbisinin tarihi 10 Kasım 2022 saat 14.00 olarak açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF), geçtiğimiz hafta organize ettiği kura çekimi programıyla Ziraat Türkiye Kupası 4. Tur’un eşleşmeler belli olmuştu. Kurada İzmir takımlarından seri başı durumunda bulunan Spor Toto 1. Lig ekibi Göztepe ile TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Bucaspor 1928 eşleşmişti. Eşleşmenin ardından iki takımın taraftarı maç gününün belirlenmesini beklemeye başlamıştı. TFF, bugün yaptığı açıklamayla maçın 10 Kasım Perşembe günü saat 14.00’da oynanacağını duyurdu.

Öte yandan, maçın saat 14.00’te oynanacak olmasına iki takımın taraftarları da tepki gösterdi. Taraftarlar, müsabakanın akşam saatlerinde oynanması için kulüplere ve TFF’ye çağrı yaptı.