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Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi’ne katıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Uluslararası Antrenörler Kongresi’ne (ITK) konuşmacı olarak katıldı.

Spor 26.07.2022, 10:44
Kuntz, Uluslararası Antrenörler Kongresi’ne katıldı

A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya’nın Dortmund kentinde düzenlenen Uluslararası Antrenörler Kongresi’ne (ITK) konuşmacı olarak katıldı.

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Stefan Kuntz, Almanya Futbol Antrenörleri Derneği (BDFL) tarafından 25-27 Temmuz tarihlerinde organize edilen ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık 900 antrenörün katıldığı etkinliğin ilk gününde, "Oyuncu Gelişiminde Teknolojinin Rolü" başlıklı bir sunum yaptı.

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