Kum üzerindeki motor yarışları nefes kesti

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde bulunan sahil kesiminde Kum Enduro Yarışları düzenlendi. Motosikletçilerin kum üzerindeki yarışları nefes kesti. Renkli görüntülere sahne olan ve bu yıl Motokum Fest adı altında düzenlenen etkinlik izleyicileri hayran bıraktı.

Geçtiğimiz yıl Sakarya’nın Kocaali ilçesinde ilki düzenlenen Kum Enduro Yarışlarının ikincisi düzenlendi. Motokum Fest adı altında ikincisi düzenlenen yarışlara 40 sporcu katıldı. Sporcular ilçe genelinde motosikletleriyle attıkları turun ardından gerçekleştirdikleri gösteriler ile yarış alanına geldi. Daha sonrasında sahile gelenlerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte sporcular, zorlu parkurda ter dökerek kıyasıya mücadele etti. Renkli görüntülere sahne olan yarışlar, sahilde güneşlenen vatandaşların da dikkatini çekti. Kategorilerinde dereceye giren sporculara, daha sonra ödülleri takdim edildi.

“Parkur güzel ve keyifli ortamda çok güzel”

8 yıldır motosiklet sporlarıyla uğraşan ve bu dalda çeşitli dereceleri olan Emirhan Erkan, “Bu organizasyonunun 2’nci senesi. Başladığından beri devamlı katılıyorum. Parkur çok başarılı, her şey istediğimiz gibi. Buradaki hedefim tabii ki 1’incilik” derken, etkinliğe Antalya’dan katılan Bayram Ünsal, “10 yıldır bu sporu yapıyorum. Ülke geneli ve yurt dışında yapılan bu tür organizasyonlarda önemli başarılar elde ettim. Parkur güzel ve keyifli, ortamda çok güzel” diye konuştu.

“Katılım geçen seneye göre daha yoğun”

Sakarya Toz Toprak Motosiklet Kulüp Başkanı Mehmet Aktaş, “Yarışa 40 sporcu katıldı, 4 tanesi milli sporcu olarak geldi. Bunlar ülkemizde ve yurt dışı yarışmalarında kendilerini ispatlamış sporcularımız. Katılım geçen seneye göre daha yoğun. Geçen sene sadece belediye ile yaptığımız bu yarışmayı bu sene Kocaalili esnaflar ve iş insanlarının da desteğiyle gerçekleştirdik. Tabi haliyle daha güzel bir yol alındı. Bu organizasyonu geleneksel hale çevirdik bundan sonra her yıl düzenlenecek” şeklinde konuştu.

“Bayramın son günü bu güzel organizasyonda toplandık”

Sakarya Motosikletçiler Spor Kulübü Başkanı Adem Koç, “Geçen sene düzenlediğimiz etkinliğin üzerine artılar katarak Bayramın son günü Kocaali’de bu güzel organizasyonda toplandık. 40’a yakın sporcumuz var. 5-6 tane lisanslı yarışmacımız var. Güzel bir etkinlik oluyor, bundan sonra da Kocaali’de bu işi geleneksel hale getireceğiz” ifadelerini kullandı.

“Güzel bir yarış sergileyerek herkesi eğlendirmeye çalışıyoruz”

Sporcu Aydın, “Bu yıl ikincisi düzenlenen bir parkurdayız. Kocaalili insanlar sporcuya ve misafirlerine çok iyi davranıyorlar. Bu konuda sporcular olarak biz gerçekten çok memnunuz” derken Fatih Yıldız ise, “Bu spora gönül verdik ve bayramı diğer arkadaşlarımız ile birlikte burada halkla beraber kutlamaya karar verdik. Bu konuda bize destek olan ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Güzel bir yarış sergilemeye ve bununla birlikte herkesi eğlendirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.