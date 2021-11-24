Kulüplerden hakem kararı

Toplantıya katılan 14 kulübün ilk yarının bitimine 6 hafta kala hakemler hakkında konuşmama kararı aldıklarını söyleyen Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, "Toplantıya katılan 14 kulüp başkanı ve yöneticileri, en azından ligin ilk yarısının sonuna kadar önümüzdeki 6 haftalık süreç içerisinde hiçbir şeiklde hakemlerle ilgili bir açıklama yapılmaması konusunda fikir birliğini vardı. Centilmenlik anlaşması konusunda anlaşmaya varıldı. 14 kulüp vardı. Diğer kulüplerle konuşmadık. Katılanlar kendilerinin ve yöneticilerinin, MHK ile birlikte yaptığımız çalışmaların selameti açısından o sürece zarar vermemek için hakemlerin moral ve motivasyonlarını etkilememek adına, ilk yarının sonuna kadar 6 maç bitinciye kadar hakemlerle ilgili hiçbir görüş ve beyanda bulunmayacaktır. Bu da toplum tarafından olumlu karşılanacağıktır" ifadelerini kullandı.

Ahmet Ağaoğlu, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başındaki açıklamalarına değindi ve "Takımların giderlerinin önemli bir bölümü yabancı para bilimiyle yapılıyor. Kulüplerimiz ekonomik zorluklarla karşı karşıya. TFF Başkanı Nihat Özdemir'in sezon başında kulüplere 300 milyon Lira'lık ek kaynak yaratma sözü vardı. Özellikle Anadolu kulüpleri ciddi ekonomik sıkışıklık içerisindeler. Nihat Özdemir'den bunu kulüplere eşit olarak vermesini isteyeceğiz. Bunu tekrar talep edeceğiz" açıklamasını yaptı.

HANGİ KULÜPLER TOPLANTIYA KATILMADI?

Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, hakemlerle ilgili açıklama yapılmayacak kararı alındı derken, 14 kulübün bu kararı aldığını söyledi. Kulüpler Birliği'nin hakemlerle ilgili karar aldığı toplantıya, Beşiktaş, Antalyaspor, Alanyaspor, Kayserispor, Sivasspor ve Gaziantep FK katılmadı.