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Kulüplerarası Briç Şampiyonası’nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası’nda, kazanan takım Çayyolu Briç Spor Kulübü oldu.

Spor 11.08.2022, 22:27
Kulüplerarası Briç Şampiyonası’nı Çayyolu Briç Spor Kulübü kazandı

Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda düzenlenen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası’nda, kazanan takım Çayyolu Briç Spor Kulübü oldu.

Türkiye Briç Federasyonu tarafından Eskişehir Şehit Anıl Gül Spor Salonu’nda gerçekleşen 2022 Türkiye Kulüplerarası Briç Şampiyonası sona erdi. 6 gündür devam eden müsabakalar sonucunda, ilk üç ekip kesinleşti. Birinci ilan edilen takım Çayyolu Briç Spor Kulübü Derneği, ikinci İncirli Spor Kulübü Derneği ve üçüncü ise İstanbul Briç Merkezi Spor Kulübü Derneği oldu. Derecelerin belli olduğu Briç Şampiyonası, düzenlenen kupa töreninin ardından sona erdi.

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