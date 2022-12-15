Kulüpler Türkiye Tekvondo Şampiyonası Isparta’da başladı

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından düzenlenen ve 15-18 Aralık tarihleri arasında gerçekleştirilecek Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası Isparta’da başladı. Şampiyonaya 3 gün boyunca 4 bin sporcunun katılması bekleniyor. Açılış programı Isparta Valisi Aydın Baruş’un konuşmasıyla başladı. Konuşmaların ardından Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Metin Şahin tarafından Vali Baruş’a ve şampiyonanın düzenlenmesinde emeği geçenlere plaket takdim edildi.

Isparta’da gerçekleştirilen şampiyonalar hakkında açıklamalarda bulunan Başkan Prof. Dr. Metin Şahin şampiyonanın katılımının rekor bir seviyede olduğunu belirterek” Öncelikle Isparta’da Poomsae Türkiye Şampiyonasına başladık. Bin iki yüze yakın sporcu katıldı. Onu bitirdik hemen akabinde Türkiye Kulüpler Şampiyonasını Isparta’da icra ediyoruz. Ön görülen seviyenin çok üstünde şu an 4 bin sporcu, antrenör ve hakem sayısıyla 6 binin üzerinde bir çoğunluk burada. Isparta’yı tercih etmemizin en önemli nedenlerinden birincisi konaklamanın valimizin ve gençlik spor il müdürlüğümüzün destekleriyle arkadaşlarımıza sağlanması ve bu konuda kredi ve yurtlar genel müdürlüğümüzün yurtlarından faydalanmaları çok ucuz bir şekilde buradaki maçlara iştirak etmemizi sağladı. Bu şampiyona dediğiniz gibi rekor seviyede bir şampiyona 4 bin sadece sporcu çok az değil. Biz her zaman şunu söylüyoruz. Çoğalıyoruz Türk Tekvandosu dünyada çok önemli bir konuma sahip son zamanlardaki başarımızı halkımız takdir ediyor. Gençlik Spor Bakanlığımız takdir ediyor adım adım 2024 Paris Olimpiyatlarına hazırlanıyoruz. Bundan önceki olimpiyatta Tokyo’da hem paralimpikte 2 madalya ve genel tekvandoda 2 madalya almıştık. Toplamda 4 madalya ile kapatmıştık. Şuan geldiğimiz noktada sporcularımız 2024’e dolu dizgin gidiyorlar. 4 sporcudan daha fazla katılım olimpik tekvandoda sağlayacaklar. İnşallah buradan çıkacak netice de de iyi sporcularımız ülkeyi temsil etme adına güzel işler yaparlar. Bunun takipçisi olacağız” dedi.