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Kulüpler Birliği ve TFF, MHK'nin Yapısının Değişmesiyle İlgili Anlaşma Sağladı

Son dakika haberi... Kulüpler Birliği ile TFF dün İstanbul’da yerini gizledikleri bir otelde buluştu. Taraflar önceki gün MHK yapısının kökten değişmesi için Kulüpler Birliği’nin aldığı 3 maddelik taslak üzerinden görüşüp anlaştı. İşte detaylar...

Spor 08.10.2021, 15:14
Kulüpler Birliği ve TFF, MHK'nin Yapısının Değişmesiyle İlgili Anlaşma Sağladı

Kulüpler Birliği ile TFF dün İstanbul'daki yerini gizledikleri bir otelde buluşarak, Merkez Hakem Kurulu (MHK) için tarihi bir adım attı.

TFF adına toplantıya Başkan Nihat Özdemir ve Başkan Vekili Servet Yardımcı katılırken, Kulüpler Birliği'ni Başkan Ahmet Ağaoğlu, Ç.Rize Başkanı Tahir Kıran, Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma temsil etti. 

Toplantıda ayrıca MHK Başkanı Serdar Tatlı da yer aldı. 2 saat süren görüşme sonunda taraflar MHK'nin yapısının değişmesi ile ilgili harekete geçilmesi için yüzde 90 oranında anlaşma sağlayıp el sıkıştı.

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