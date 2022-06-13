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Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısı, vakfın Maslak’ta bulunan ofisinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri.

Spor 13.06.2022, 15:23
Kulüpler Birliği toplantısı başladı

Kulüpler Birliği Vakfı’nın toplantısı, vakfın Maslak’ta bulunan ofisinde başladı. Toplantının ana gündem maddesi ise Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) başkanlık seçimleri.

Kulüpler Birliği toplantısı, vakfın Maslak’taki ofisinde başladı. Gündemde ise TFF başkanlık seçimleri, yayıncı kuruluş gibi birçok konu yer alıyor. Toplantıya Kulüpler Birliği ve Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ, TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi ve diğer Süper Lig kulüplerinin başkanları katıldı.

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