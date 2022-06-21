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Kulüpler Birliği'nin başkanı Ali Koç oldu

Kulüpler Birliği'nin olağan genel kurul toplantısına tek aday olarak katılan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Kulüpler Birliği'nin yeni başkanı seçildi.

Spor 21.06.2022, 16:07 21.06.2022, 16:12
Kulüpler Birliği'nin başkanı Ali Koç oldu

Maslak'taki ofiste gerçekleştirilen Kulüpler Birliği'nin olağan genel kurul toplantısında vakfın yeni başkanı da belli oldu. Vakıf başkanı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğluydu. Ağaoğlu, daha önce yaptığı açıklamasında görevini bırakacağını ifade etmişti. Seçime Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç tek aday olarak katıldı ve yeni başkan oldu.

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