Kulüpler Birliği'nde yeni dönem: Yeni başkan Ahmet Ağaoğlu oldu...

Kulüper Birliği'nde yeni başkan belli oldu. Son olarak Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin üstlendiği başkanlık makamında değişime gidildi.

Buna göre Kulüper Birliği Vakfı'nın yeni başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu oldu.

İşte Ahmet Ağaoğlu'nun konu ile ilgili yaptığı açıklamadan notlar;

"Türk futbolunun en sıkıntılı sürecinde başkanlık yapan hem Ahmet Nur Çebi başkanıma hem de Mehmet Sepil başkanımıza teşekkür etmek istiyorum. Kulüplerin sorunları büyük. Bunların büyük kısmı pandemiden kaynaklanıyor.



Bütün kulüp başkanlarının ortak isteği ve talepleri doğrultusunda, yaşadığımız sorunları içeren bir mektubu kaleme alarak TFF'ye ileteceğiz.



2 sene öncesine göre gelirlerde yüzde 60-70 gerileme var. Bu süreçten yüzümüzün akıyla çıkmazsak, Türk futbolunun geleceği adına iyimser olma şansımız kalkıyor."

SÜPER LİG A.Ş. GELİYOR

Öte yandan Ahmet Ağaoğlu, yaptığı açıklamada 21 kulübün mütabık kaldığı ve Süper Lig A.Ş.'nin geleceğini duyurdu. Ağaoğlu, konu ile ilgili yaptığı konuşmasında, "Sonraki adımın Süper Lig AŞ olması konusunda mutabakatı aldık. Önümüzdeki süreçte profesyonel bir yapıya kavuşmak için çalışmaları ivedilikle başlatacağız." dedi.