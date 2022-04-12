Son Dakika
New York İtfaiye Departmanı Sözcüsü Amanda Farinacci, New York’taki metro saldırısında yaralı sayısının 16’ya yükseldiğini açıklayarak, 8’inin silahla vurularak yaralandığını aktardı.
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "En azından 1 sene daha 8+3 yabancı kuralının devam etmesini istiyoruz."
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "En azından 1 sene daha 8+3 yabancı kuralının devam etmesini istiyoruz."
Spor 12.04.2022, 16:53
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu: "En azından 1 sene daha 8+3 yabancı kuralının devam etmesini istiyoruz."