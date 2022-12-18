Kulüp Başkanı Nurullah Ok: “3. Lig’e emin adımlarla gitmek istiyoruz”

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 1. Grupta mücadele eden Yeşil Varto Spor Kulüp Başkanı Nurullah Ok, devre arasında iyi takviyeler yaparak TFF 3. Lig’e emin adımlarla gitmek istediklerini söyledi.

Diyarbakır Bağlar Belediye Spor ile kendi sahalarında yapacakları maç öncesi değerlendirmede bulunan Yeşil Varto Spor Kulüp Başkanı Nurullah Ok, “Kendi sahamızda oynamamız gerçekten mutluluk vericidir. Sahanın açılması ilçeye ayrı bir hava verdi. Burada emeği geçen başta kaymakamımız olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz. İlk yarıya iki maçımız kaldı. İnşallah iki maçımızı da alıp devre arasında iyi takviyeler yaparak 3. Lige emin adımlarla gitmek istiyoruz. Bunu yapabilecek kapasite ve potansiyel bizde var. İnşallah hedefimize ulaşacağız” dedi.

25 yıldır Hasköy Spor Kulüp Başkanlığı yapan Behçet Akçil ise Yeşil Varto Spor’a başarılar dilediğini belirterek, “Allah’ın izniyle devre arasında eksik olan mevkilere iyi transferler yaparak 3. Lig hedefine ulaşır. Muş Spor’umuzu 2. Lig’de, Yeşil Varto Spor’umuzu ise 3. Lig’de göreceğiz inşallah. Yeşil Varto Spor’umuz çok iyi gidiyor” ifadelerini kullandı.

Yapılan konuşmaların ardından Başkan Nurullah Ok tarafından Başkan Behçet Akçil’e takımın atkısı hediye edildi.