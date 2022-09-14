Küçükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Kupası heyecanı

Küçükçekmece’de düzenlenen 30 Ağustos Zafer Kupası U-14 ve U-16 Futbol Turnuvası’nın şampiyonları Kemal Aktaş Stadı’nda gerçekleştirilen final müsabakasıyla belli oldu. Takımların kıyasıya rekabeti ve heyecanına sahne olan U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, U-16’da ise İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı.

Küçükçekmece’de 30 Ağustos Zafer Kupası U-14 ve U-16 Futbol Turnuvası’nın şampiyonları belli oldu. U-14 Turnuvası’nda dereceye giren takımlar, İkitelli Spor, İstanbul Trabzonspor, İfa Spor, Akdeniz Nurçelik spor iken U-16 Turnuvası’nda ise İstanbul Trabzonspor, Kosova Güç Spor, İfa Spor, İkitelli Spor, Atakent Gelişim takımları oldu. Kıyasıya mücadele eden takımların heyecanına sahne olan U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, U-16’da ise İstanbul Trabzonspor şampiyonluğa adını yazdırdı. Küçükçekmece Belediyesi ve Küçükçekmece Amatör Spor Kulüpleri Destekleme Derneği işbirliğiyle düzenlenen turnuvalara toplamda 56 takım ve bin 232 sporcu katıldı. Kemal Aktaş Stadı’ndaki final müsabakalarında U-14 Futbol Turnuvası’nda İkitelli Spor, İstanbul Trabzonspor’u 2-1, U-16 Futbol Turnuvasında ise İstanbul Trabzonspor, Kosova Güç Spor’u 4-1 yenerek şampiyon oldu. Final müsabakalarının ardından dereceye giren takımlara kupa ve madalyaları Küçükçekmece Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sedat Gazi tarafından verildi.