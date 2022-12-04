Küçük adam, büyük başarı

İzmir’de düzenlenen İller Arası İzmir Teakwondo Poomsae Kupası Şampiyonası’nda “Küçük Adam” lakaplı Eskişehirli Burak Sakçı, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, altın madalya kazandı.

3-4 Aralık 2022 tarihleri arasında İzmir’de İller Arası İzmir Teakwondo Poomsae Kupası Şampiyonası düzenlendi. Dünya Engelliler Günü sebebiyle şampiyonaya katılan GK Şampiyonlar Spor Kulübü sporcusu ’Küçük Adam’ lakaplı Burak Sakçı, şampiyonanın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu. Sakçı, cam kemik hastası olarak katıldığı şampiyonada Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, altın madalya kazandı.

Tüm engelli bireylerinde sporda başarılı olacağına inandığını dile getiren Burak Sakçı, "İmkân olduğu sürece sınırlarımız çerçevesinde sporun her dalında cam kemik hastalarının ve tüm engelli bireylerinde sporda başarılı olacağını inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Sakçı’nın başarsınında büyük emeği olan antrenör Gülsena Karakuyulu ise, “Cam kemik hastalarının hayatın her alanında olduğu gibi sporda da başarılı olabileceklerini göstermiş olduk” diye konuştu.