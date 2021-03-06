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Kubilay Aktaş: “Tek yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar sahada mücadele etmek”

Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor’un evinde Malatyaspor’u 3-2 yenmesinin ardından Kubilay Aktaş açıklamalarda bulundu. 27. dakikada sakatlanan Leismann’ın yerine girerek stoperde oynayan Aktaş, “Gerçekten çok mutluyuz. 1-0’dan sonra ilk defa böyle geri dönüş oldu bizim için” dedi.

Spor 06.03.2021, 19:15
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Kubilay Aktaş: “Tek yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar sahada mücadele etmek”

Süper Lig’in 29. haftasında Yukatel Denizlispor’un evinde Malatyaspor’u 3-2 yenmesinin ardından Kubilay Aktaş açıklamalarda bulundu. 27. dakikada sakatlanan Leismann’ın yerine girerek stoperde oynayan Aktaş, “Gerçekten çok mutluyuz. 1-0’dan sonra ilk defa böyle geri dönüş oldu bizim için” dedi.

Denizlispor 29. haftada evinde Malatyaspor’u 3-2 yendi. Maçta geriye düşse de oyuna adapte olup rakibini yenen Denizlispor 3 puanın sahibi oldu. Maçın ardından ise 27. dakikada Leismann’ın yerine oyuna girip stoperde oynayan Kubilay Aktaş açıklamada bulundu. Mevki fark etmeksizin her bölgede oynayacağını ve maçta galip geldiklerinden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Aktaş, “Bizim için her maç final. O yüzden lige tutunma adına galibiyet inanılmaz önemliydi bizim için. Bunu değerini çok konuştuk hafta başından beri. Gerçekten çok mutluyuz. 1-0’dan sonra ilk defa böyle geri dönüş oldu bizim için. Bir gol daha yedik ama yine de pes etmedik üçüncüyü de attık. Herkes çok mücadele etti ayağına yüreğine sağlık. Hem orta saha hem stoper iki tarafta da oynayabiliyorum. Zaten 2 ile 3 senedir stoperde oynuyordum. Önemli olan diyorum ya fark etmez, bizim için önemi yok. İsterse kale veya forvete koysunlar beni. Tek yapmamız gereken terimizin son damlasına kadar sahada mücadele etmek. Bizim her idman eğlenceli geçiyor. İki tarafı da kontrol etmeyi biliyoruz. Güleceğimiz zamanlarda oluyor ama işimize etkisi olmuyor. Dün akşamdan beri herkes birbirine yarın şöyle böyle olacak, bunları böyle yapmamız lazım diyerek aynı motivasyonda buraya geldi. Sonucu da isteyince hep beraber hareket edince Allah’ta nasip ediyor” dedi.
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