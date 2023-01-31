KSK Voleybol’da ayrılık

Karşıyaka Voleybol, 2001 doğumlu 1.88 boyundaki pasör çaprazı Zümrüt Tek’in sezon sonuna kadar Bordo Mavi 61 Spor Kulübü’ne kiralandığını açıkladı.

TVF Kadınlar 1. Ligi ekiplerinden Karşıyaka Voleybol’da bugün öğle saatlerinden bir ayrılık gerçekleşti. Karşıyaka Voleybol Takımı, 2022’nin Şubat ayında transfer edilen Zümrüt Tek’in sezon sonuna kadar Bordo Mavi 61 Spor Kulübü’ne kiralandığını açıkladı. 22 yaşındaki oyuncu; kariyerinde TVF Spor Lisesi, Bahçelievler BSK, Numune Gençlik, Çorum Voleybol SK, İhsaniye SK ve Karşıyaka Voleybol formalarını giydi.