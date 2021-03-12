Kritik maç: Başakşehir- Beşiktaş

Beşiktaş, Başakşehir ile yaptığı 10 maçın yalnızca 3'ünü kazanabildi. 4 maçı kazanan Başakşehir, 3'ünden beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, deplasmanda oynadığı 13 Başakşehir maçından yalnızca 1 galibiyet alabildi.

BAŞAKŞEHİR FORM DURUMU

Bu sezonu istediği gibi götüremeyen son şampiyon Başakşehir oynadığı son 11 maç arasından yalnızca Gençlerbirliği maçında galibiyet alabildi. İç sahada oynadığı son 5 maçın 4'ünden mağlubiyetle ayrılan Başakşehir, 1 maçı da beraberlikle bitirdi. 29 puanla ligdeki sıralaması 16 olan ekip, oynadığı 28 maçın 7'sinden galip gelebildi.

Sakatlıkları bulunan Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen, Nacer Chadli ve Leonardo Duarte maçta yer alamayacak.

BEŞİKTAŞ FORM DURUMU

Başarılı bir sezon geçiren siyah-beyazlılar sahaya çıktığı son 16 maçın 13'ünden gali geldi. Beşiktaş sezonun başında iyi başlamasa da ritmini buldu ve bir maç eksiğiyle 60 puanla ligin zirvesine oturdu. 27'de 19 yaparak şampiyon olmayı hedefleyen Beşiktaş, deplasmanda oynadığı son 5 maçın 3'ünü kazanmıştı.

ARALARINDAKİ MAÇLAR

Vodafone Park'ta oynanan 21 Kasım 2020' deki maçta ev sahibi takım, rakibini 3-2 yenmişti. Son 10 maçın 4'ünü Başakşehirli ekip, 3'ünü ise Beşiktaş kazanmıştı.

SERGEN YALÇIN'DAN AÇIKLAMALARI

Başakşehir karşısında kesinlikle mağlubiyet almak istemeyen Yalçın, galibiyetin şifresinin erken gol olduğunu söyledi. Başarılı teknik adam, ilk yarıda bulacakları golle maçtaki üstünlüğü almak istediklerini belirtti.

BAŞAKŞEHİR'DE 7 EKSİK

Junior Caiçara, Boli Bolingoli, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes, Fredrik Gulbrandsen, Nacer Chadli ve Leonardo Duarte sakat olmaları sebebiyle bu maçta ter dökemeyecekler. Öte yandan Beşiktaş'ta Gökhan Töre ve Cenk Tosun da karşılaşmada yer alamayacaklar.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ponck, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Giuliano, Berkay Özcan, Deniz Türüç, Aleksic, Crivelli.

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Welinton, Vida, Rıdvan Yılmaz, Josef, Atiba, Ljajic, Ghezzal, Larin, Aboubakar.

Saat 19.00'da başlayacak olan müsabakanın hakemi Cüneyt Çakır oldu.