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Kozan Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kozan Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu “Last Best " isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun kazandı.

Spor 01.01.2023, 15:10
Kozan Belediye Başkanlığı koşusu yapıldı

Türkiye Jokey Kulübü tarafından Kozan Belediye Başkanlığı adına düzenlenen koşuyu “Last Best " isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun kazandı.

Adana Yeşiloba Hipodromu kum pistte bin 200 metre koşusu gerçekleştirildi. Kozan Belediye Başkanlığı adına 7 atın katıldığı yarışı "Last Best" isimli atıyla jokey Ayhan Kurşun birinci tamamladı. Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, yarışmada birinci gelen atın sahibi Yener Kazım Ölçer’e plaket ve çiçek verdi.

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