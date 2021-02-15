Köy okulu öğrencileri, milli sporcu eşliğinde badminton ile tanıştı

Orda bir köy var uzakta projesi ile Elazığ’n Kovancılar ilçesine bağlı Okçular Köyü’ndeki öğrenciler, milli sporcu Aliye Demirbağ’ın katılımıyla Badminton ile tanıştı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu, 81 ilde badmintonu yaygınlaştırmak ve köy okullarına destek olmak için başlattığı ‘Orada bir köy var uzakta’ projesini 2021 yılında da sürdürüyor. Proje kapsamında Gençlik ve Spor Elazığ İl Müdürlüğü ile Federasyon İl Temsilciliği tarafından Kovancılar ilçesinin Okçular Köyü’ndeki öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi.

2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci döneminin başlamasıyla birlikte taşımalı sistemle 8 civar köyün çocuklarının eğitim gördüğü Okçular İlk ve Ortaokulu’ndaki öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinliğe katılan Milli Antrenör Mehmet Ali Aslan ve Avrupa üçüncüsü milli sporcu Aliye Demirbağ tarafından okulun bahçesine kurulan file ve çocuklara dağıtılan raket ve toplar ile çocuklara badminton eğitimi verildi. Gençlik ve Spor İl Müdür Abdulsamed Eren’in katılımıyla eğitimlerin verildiği ve gönüllerince eğlenen çocuklara, bere, atkı, eldiven, başlangıç raketi, file ve okul topu desteğinde bulunuldu. Tüm çocukları sporla buluşturmak amaçlı yapılan bu projenin artarak devam edeceği hediye etti.

Bakanlığın hayata geçirdiği projeyi Elazığ’daki köy çocuklarıyla buluşturmanın mutluluğu içerisinde olduklarını dile getiren İl Müdürü Abbulsamed Eren, “ Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Badminton Federasyonu’n ‘Orda bir köy var uzakta’ projesi kapsamında Okçular Köyü’ndeyiz. Bugün köye geldik. Aslında, 15 Şubat günü yüz yüze eğitimin başladığı sürekli ortak paydaş kurumumuz olan Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte yapmış olduğumuz program oldu. Bu projenin asıl amacı, badminton branşının tanıtılması, çok daha fazla tavana yayılması ve uzakta olan bu köyümüze badminton faaliyetinin başlatılmasıydı. Buraya getirmiş olduğumuz file, top ve diğer spor malzemesiyle hem muhtarımıza hem okulum müdürümüze bunları teslim ettik. Daha sonrasında ise bu branşın gelişmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz” dedi.

Badminton Federasyonu İl Temsilcisi Hayrettin Karakaya ise, “ Federasyonumuzun, Türkiye genelinde yaygınlaştırdığı ‘Orada Bir Köy Var Uzakta’ projesi kapsamında buradayız. Burası şehrimize 105 kilometre uzaklıkta ve bin 500 küsür rakımlı bir köyümüz. Köylerimizde okullar, 2010 yılında yıkıldı ve taşımalı sistemle bu köyümüze 8 köy burada eğitim görüyor. Bu köyü o yüzden seçtik ve en uzak köy anlamını bulsun diye şuanda bu köyümüzdeyiz” şeklinde konuştu.

Badminton branşında Milli sporcu Aliye Demirbağ ise “ Bugün ‘Orada Bir Köy Var Uzakta’ projesi kapsamında Kovancılar Okçular Köyü’ne geldik. Badminton branşında milli takımda bulunuyorum. Bugün de bu branşı tanıtmak için buradayız. 7’den 70’e her insanın yapabileceği bu branşı milletimiz ve çocuklarımızla birleştirmeye geldik. Bunun için çok mutluyuz” diye konuştu.