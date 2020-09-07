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Korona virüse yenik düşen Yasin Öztekin’in babası son yolculuğuna uğurlandı
KIRŞEHİR'İN ÇİÇEKDAĞI İLÇESİNDE YAŞAYAN FUTBOLCU YASİN ÖZTEKİN'İN BABASI ALİ ÖZTEKİN, KORONA VİRÜS NEDENİYLE YAŞAMINI YİTİRDİ.
Spor 07.09.2020, 09:22
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Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde yaşayan futbolcu Yasin Öztekin’in babası Ali Öztekin, korona virüs nedeniyle yaşamını yitirdi.
Uzun zamandır salgınla mücadele ettiği öğrenilen Ali Öztekin, kronik rahatsızlıklarının da etkisi ile yaşamını yitirdi. Öztekin, Çiçekdağı ilçesine bağlı Hacıhasanlı köyünde salgın tedbirleri kapsamında kılınan namazın ardından son yolculuğuna uğurlandı.
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