Korona virüs sonrası en kötüsü Galatasaray!

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 12 Haziran’da sezon kaldığı yerden başlamıştı. Geride kalan 6 maçta oluşan puan durumunda Başakşehir ve Kasımpaşa en fazla puan toplayan ekipler olurken, Galatasaray ligin son sırasında yer aldı.

Korona virüs nedeniyle mart ayında liglere ara verilirken, sezon 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmişti. 12 Haziran’ın ardından seyircisiz olarak devam eden ligde geride kalan 6 haftada en fazla puan toplayan ekipler Başakşehir ve Kasımpaşa oldu. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan 2 ekip toplamda hanesine 13 puan yazdırdı. Başakşehir rakip filelere 12 gol atıp kalesinde 5 gol görürken, Kasımpaşa ise 10 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü. Bu 2 takımı oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplayan Beşiktaş takip etti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, pandeminin ardından ligde çıktığı 6 maçta en fazla gol atan takım olarak da dikkat çekti. Beşiktaş, 6 maçta 14 kez ağları havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Trabzonspor zirveden koptu

Mart ayında ligler ertelendiğinde 53 puanı bulunan ve zirvede yer alan Trabzonspor, lige verilen aranın ardından aldığı sonuçlarla zirve yarışında geride kaldı. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-mavililer, bu periyotta 9 puan toplarken, pandemi sonrası oluşan puan durumunda 8. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından ligde 62 puanı bulunan Trabzonspor, bitime 2 hafta kala lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde yer aldı. Düşme hattında yer alan ekipler arasındaki takımlardan en iyi performansı sergileyen ekip ise Kayserispor oldu. Pandeminin ardından çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 10 puanla 5. sırada yer aldı. Kayserispor, bitime 2 hafta kala rakipleriyle puan farkını eriterek ligde kalmak adına umutlandı.

En kötüsü Galatasaray

26. haftada topladığı 50 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan ve şampiyonluk için avantajlı ekiplerden birisi olan Galatasaray, korona virüs arasından sonra tam anlamıyla dağıldı. Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve Muslera’yı kaybeden sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 6 maçta yalnızca 2 puan topladı. Rakip filelere 6 gol atan Fatih Terim’in öğrencileri, kalesinde ise 14 gol gördü ve -8 averaja sahip oldu. Galatasaray’la birlikte bir başka 2 puan toplayan ekip Göztepe oldu. İzmir temsilcisi, -7 averajla, korona virüs sonrası oluşan puan durumunda Galatasaray’ı 1 golle geçti ve 17. sırada yer aldı. Pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrası oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım O G B M A Y Av. Puan

1-Başakşehir 6 4 1 1 12 5 +7 13

2-Kasımpaşa 6 4 1 1 10 4 +6 13

3-Beşiktaş 6 4 0 2 14 8 +6 12

4-Antalyaspor 6 3 2 1 9 7 +2 11

5-Kayserispor 6 3 1 2 11 7 +4 10

6-Gaziantep 6 2 4 0 10 7 +3 10

7-Fenerbahçe 6 3 1 2 9 9 0 10

8-Trabzonspor 6 2 3 1 12 9 +3 9

9-Alanyaspor 6 2 2 2 13 10 +3 8

10-Sivasspor 6 2 2 2 5 6 -1 8

11-G.Birliği 6 2 2 2 6 8 -2 8

12-Y.Malatya 6 2 1 3 6 7 -1 7

13-Ç.Rizespor 6 2 1 3 8 10 -2 7

14-Konyaspor 6 2 1 3 9 13 -4 7

15-A.Gücü 6 1 3 2 7 10 -3 6

16-Denizlispor 6 1 1 4 5 12 -7 4

17-Göztepe 6 0 2 4 9 15 -6 2

18-Galatasaray 6 0 2 4 6 14 -8 2