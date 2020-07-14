banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar
Türkiye’den en çok konut satın alan yabancılar
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş’tan, 15 Temmuz mesajı
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
İBB Başkanı İmamoğlu, Kanal İstanbul projesi için itiraz dilekçeleri sundu
Sosyal medyanın gizemli şarkısı “Bir İyilik Yap
Sosyal medyanın gizemli şarkısı “Bir İyilik Yap"

Korona virüs sonrası en kötüsü Galatasaray!

KORONA VİRÜS NEDENİYLE LİGLERE ARA VERİLMESİNİN ARDINDAN 12 HAZİRAN’DA SEZON KALDIĞI YERDEN BAŞLAMIŞTI. GERİDE KALAN 6 MAÇTA OLUŞAN PUAN DURUMUNDA BAŞAKŞEHİR VE KASIMPAŞA EN FAZLA PUAN TOPLAYAN EKİPLER OLURKEN, GALATASARAY LİGİN SON SIRASINDA YER ALDI.

Spor 14.07.2020, 16:53
5
Korona virüs sonrası en kötüsü Galatasaray!

Korona virüs nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından 12 Haziran’da sezon kaldığı yerden başlamıştı. Geride kalan 6 maçta oluşan puan durumunda Başakşehir ve Kasımpaşa en fazla puan toplayan ekipler olurken, Galatasaray ligin son sırasında yer aldı.

Korona virüs nedeniyle mart ayında liglere ara verilirken, sezon 12 Haziran’da kaldığı yerden devam etmişti. 12 Haziran’ın ardından seyircisiz olarak devam eden ligde geride kalan 6 haftada en fazla puan toplayan ekipler Başakşehir ve Kasımpaşa oldu. 6 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi alan 2 ekip toplamda hanesine 13 puan yazdırdı. Başakşehir rakip filelere 12 gol atıp kalesinde 5 gol görürken, Kasımpaşa ise 10 kez gol sevinci yaşadı, kalesinde 5 gol gördü. Bu 2 takımı oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 yenilgi alarak 12 puan toplayan Beşiktaş takip etti. Sergen Yalçın’ın öğrencileri, pandeminin ardından ligde çıktığı 6 maçta en fazla gol atan takım olarak da dikkat çekti. Beşiktaş, 6 maçta 14 kez ağları havalandırırken kalesinde 8 gol gördü.

Trabzonspor zirveden koptu

Mart ayında ligler ertelendiğinde 53 puanı bulunan ve zirvede yer alan Trabzonspor, lige verilen aranın ardından aldığı sonuçlarla zirve yarışında geride kaldı. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi alan bordo-mavililer, bu periyotta 9 puan toplarken, pandemi sonrası oluşan puan durumunda 8. sırada yer aldı. Bu sonuçların ardından ligde 62 puanı bulunan Trabzonspor, bitime 2 hafta kala lider Başakşehir’in 4 puan gerisinde yer aldı. Düşme hattında yer alan ekipler arasındaki takımlardan en iyi performansı sergileyen ekip ise Kayserispor oldu. Pandeminin ardından çıktığı 6 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi alan sarı-kırmızılılar, topladıkları 10 puanla 5. sırada yer aldı. Kayserispor, bitime 2 hafta kala rakipleriyle puan farkını eriterek ligde kalmak adına umutlandı.

En kötüsü Galatasaray

26. haftada topladığı 50 puanla zirvenin 3 puan gerisinde 3. sırada yer alan ve şampiyonluk için avantajlı ekiplerden birisi olan Galatasaray, korona virüs arasından sonra tam anlamıyla dağıldı. Rizespor deplasmanında 2-0 mağlup olan ve Muslera’yı kaybeden sarı-kırmızılılar, pandemi sonrasında oynadığı 6 maçta yalnızca 2 puan topladı. Rakip filelere 6 gol atan Fatih Terim’in öğrencileri, kalesinde ise 14 gol gördü ve -8 averaja sahip oldu. Galatasaray’la birlikte bir başka 2 puan toplayan ekip Göztepe oldu. İzmir temsilcisi, -7 averajla, korona virüs sonrası oluşan puan durumunda Galatasaray’ı 1 golle geçti ve 17. sırada yer aldı. Pandemi nedeniyle lige verilen ara sonrası oluşan puan durumu şu şekilde:

Takım O G B M A Y Av. Puan

1-Başakşehir 6 4 1 1 12 5 +7 13

2-Kasımpaşa 6 4 1 1 10 4 +6 13

3-Beşiktaş 6 4 0 2 14 8 +6 12

4-Antalyaspor 6 3 2 1 9 7 +2 11

5-Kayserispor 6 3 1 2 11 7 +4 10

6-Gaziantep 6 2 4 0 10 7 +3 10

7-Fenerbahçe 6 3 1 2 9 9 0 10

8-Trabzonspor 6 2 3 1 12 9 +3 9

9-Alanyaspor 6 2 2 2 13 10 +3 8

10-Sivasspor 6 2 2 2 5 6 -1 8

11-G.Birliği 6 2 2 2 6 8 -2 8

12-Y.Malatya 6 2 1 3 6 7 -1 7

13-Ç.Rizespor 6 2 1 3 8 10 -2 7

14-Konyaspor 6 2 1 3 9 13 -4 7

15-A.Gücü 6 1 3 2 7 10 -3 6

16-Denizlispor 6 1 1 4 5 12 -7 4

17-Göztepe 6 0 2 4 9 15 -6 2

18-Galatasaray 6 0 2 4 6 14 -8 2

Yorumlar (0)
banner378
24°
az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 32 66
2. Trabzonspor 32 62
3. Sivasspor 32 57
4. Beşiktaş 32 56
5. Galatasaray 32 52
6. Alanyaspor 32 51
7. Fenerbahçe 32 50
8. Gaziantep FK 32 42
9. Antalyaspor 32 41
10. Göztepe 32 39
11. Kasımpaşa 32 39
12. Gençlerbirliği 32 36
13. Denizlispor 32 35
14. Konyaspor 32 33
15. Malatyaspor 32 32
16. Çaykur Rizespor 32 32
17. Kayserispor 32 32
18. Ankaragücü 32 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 33 63
2. Erzurum BB 33 59
3. Adana Demirspor 33 58
4. Akhisar Bld.Spor 33 57
5. Bursaspor 33 56
6. Fatih Karagümrük 33 53
7. Altay 33 51
8. Keçiörengücü 33 47
9. Ümraniye 33 44
10. Giresunspor 33 44
11. Menemen Belediyespor 33 43
12. İstanbulspor 33 40
13. Balıkesirspor 33 38
14. Altınordu 33 36
15. Boluspor 33 30
16. Osmanlıspor 33 27
17. Adanaspor 33 21
18. Eskişehirspor 33 12
Takımlar O P
1. Liverpool 35 93
2. Man City 35 72
3. Chelsea 35 60
4. Leicester City 35 59
5. M. United 34 58
6. Wolverhampton 35 55
7. Sheffield United 35 54
8. Tottenham 35 52
9. Arsenal 35 50
10. Burnley 35 50
11. Everton 35 45
12. Southampton 34 44
13. Newcastle 35 43
14. Crystal Palace 35 42
15. Brighton 35 36
16. West Ham 35 34
17. Watford 35 34
18. Bournemouth 35 31
19. Aston Villa 35 30
20. Norwich City 35 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 35 80
2. Barcelona 36 79
3. Atletico Madrid 36 66
4. Sevilla 36 66
5. Villarreal 36 57
6. Getafe 36 54
7. Real Sociedad 36 54
8. Athletic Bilbao 36 51
9. Valencia 36 50
10. Granada 35 50
11. Osasuna 36 48
12. Levante 36 43
13. Real Betis 36 41
14. Real Valladolid 36 39
15. Eibar 36 39
16. Celta de Vigo 36 36
17. Deportivo Alaves 36 36
18. Leganés 36 32
19. Mallorca 36 32
20. Espanyol 36 24
Namaz Vakti 14 Temmuz 2020
İmsak 03:43
Güneş 05:37
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:43
Yatsı 22:29