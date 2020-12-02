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Korona virüs nedeniyle Sakaryasor’da yarın maça çıkacak oyuncu kalmadı

SAKARYA (İHA) – Sakaryaspor’da, yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testinde 10 futbolcunun testinin pozitif çıktı. Pozitif vakalarla birlikte temaslı olan 11 futbolcunun da aralarında olduğu 21 oyuncu karantinaya alındı.

Spor 02.12.2020, 13:06
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Korona virüs nedeniyle Sakaryasor’da yarın maça çıkacak oyuncu kalmadı

SAKARYA (İHA) – Sakaryaspor’da, yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesinde yapılan korona virüs testinde 10 futbolcunun testinin pozitif çıktı. Pozitif vakalarla birlikte temaslı olan 11 futbolcunun da aralarında olduğu 21 oyuncu karantinaya alındı.

Sakaryaspor’da yarın Elazığspor’la oynanacak maç öncesinde yapılan korona virüs testlerinde 10 futbolcunun pozitif çıktığı açıklandı. Yarın oynanacak Elazığspor maçı öncesi kulüpten yapılan açıklamada korona virüs testi pozitif çıkan 10 oyuncu ile temaslı 11 oyuncunun karantinaya alındığı bildirildi. Toplamda 21 futbolcunun karantinada olduğu Sakaryaspor’dan yapılan açıklamada, “Elazığspor maçı için yapılan korona virüs testi sonucunda 10 oyuncumuz pozitif çıkmış ve karantinaya alınmıştır. 11 futbolcumuz ise temaslı görüldüğü için izolasyon süreci başlamıştır. Toplamda 21 futbolcumuz karantinaya alınmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.
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