Korkutelili Küçüksolak, güreşte dünya 3.’sü oldu

Korkutelili İsmail Küçüksolak, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan U-20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonası’nda, üçüncü oldu.

İsmail Küçüksolak, yarı finalde ABD’li rakibi karşısında 5-0 öndeyken talihsiz bir şekilde 9-7 yenildi. Küçüksolak, 3’üncülük-5’incilik müsabakasında Ukraynalı rakibini 11-1 teknik üstünlük ile galip gelmeyi başardı ve dünya üçüncüsü oldu.