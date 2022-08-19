banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Eylül ve Lina’nın hedefi milli takım
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Trabzonspor’da hedef 3’te 3 yapmak
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Faizin indirilmesi, enflasyonun gerilemesini sınırlar
Muayeneye karanfille girdiler
Muayeneye karanfille girdiler

Korkutelili Küçüksolak, güreşte dünya 3.’sü oldu

Korkutelili İsmail Küçüksolak, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan U-20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonası’nda, üçüncü oldu.

Spor 19.08.2022, 13:44
Korkutelili Küçüksolak, güreşte dünya 3.’sü oldu

Korkutelili İsmail Küçüksolak, Bulgaristan’ın Sofya şehrinde yapılan U-20 Gençler Güreş Dünya Şampiyonası’nda, üçüncü oldu.

İsmail Küçüksolak, yarı finalde ABD’li rakibi karşısında 5-0 öndeyken talihsiz bir şekilde 9-7 yenildi. Küçüksolak, 3’üncülük-5’incilik müsabakasında Ukraynalı rakibini 11-1 teknik üstünlük ile galip gelmeyi başardı ve dünya üçüncüsü oldu.

Yorumlar (0)
28°
parçalı az bulutlu