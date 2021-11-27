Korkmaz: "Beşiktaş maçının ardından yenilmek üzücü"

Alanyaspor Teknik Direktörü Bülent Korkmaz, bireysel hatalardan goller yediklerini belirterek, "Beşiktaş maçından sonra böyle bir maçı kaybetmek beni üzdü" dedi.

Süper Lig’in 14. haftasında Alanyaspor, deplasmanda karşılaştığı FT Antalyaspor’a 3-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Korkmaz, maça düşündükleri gibi başladıklarını belirterek, oyunun da bir süre dengede gittiğini söyledi.

Maalesef bir karambolden bir gol yediklerini dile getiren Korkmaz, “Rakip için bir şans golü oldu. İkinci yarı ise kırmızı karttan sonra ise oyun koptu. İkinci golde de yine bireysel hatalar oldu. İkinci yarı bir kişi eksik ve mağlup durumda da olunca işiniz daha zorlaşıyor. Dolayısıyla kaybettik. Beşiktaş maçından sonra böyle bir maçı kaybetmek beni üzdü. Ama futbolda bunlar var Antalyaspor’u tebrik ediyorum” diye konuştu.

"Kırılma anları"

Bir basın mensubunun "Alanyaspor’un bugün sahada performansının düşük olmamasını neye bağlıyorsunuz" sorusuna deneyimli teknik adam, “Futbolda böyle şeyler oluyor. Beşiktaş maçından sonra, büyük takım galibiyetlerinden sonra bunlar olabiliyor. Aslında bu maça da çok iyi hazırlanmıştık. Futbolda oyun içinde bazen şanssızlıklar yaşayabiliyorsunuz. Kırılma anlarında ilk golde olduğu gibi. Kırmızı kartta gelince düşüş devam etti” cevabını verdi.

Taraftar tepkisi

Korkmaz, taraftarın tepkisiyle ilgili olarak ise, “Oynayan genç oyuncular benim zamanımda çıktı. 4-5 tanesi oynuyor şu anda. Ben de anlamış değilim. Onlara sormak lazım. Taraftardır. Saygı sevgi çerçevesinde her şeyi söyleyebilir” açıklamasını yaptı.