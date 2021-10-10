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Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nı üçüncü tamamlayarak büyük bir başarıya imza Attı

Kadın ve erkek sporcuların aynı anda sahada olabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye’yi Corendon Airlines’ın ana sponsorluğunda başarıyla temsil eden Türk Korfbol Milli Takımımız, Polonya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamladı ve büyük bir başarıya daha imza attı.

Spor 10.10.2021, 17:22
Korfbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası’nı üçüncü tamamlayarak büyük bir başarıya imza Attı

Kadın ve erkek sporcuların aynı anda sahada olabildiği tek spor branşı olan korfbolda Türkiye’yi Corendon Airlines’ın ana sponsorluğunda başarıyla temsil eden Türk Korfbol Milli Takımımız, Polonya’da gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası’nı üçüncü sırada tamamladı ve büyük bir başarıya daha imza attı.

Wroclaw şehrinde düzenlenen organizasyonda Millilerimiz, yarı finalde ev sahibi Polonya ile karşılaştıktan sonra üçüncülük maçında İskoçya’yı 17-9 mağlup ederek podyum gördü. Turnuvanın başından sonuna kadar organizasyonun en başarılı takımlarından biri olan Türk Korfbol Milli Takımı, böylece Corendon Airlines ile bir kez daha başarıya uçtu. Türkiye Gelişmekte Olan Spor Branşları Federasyonu bünyesinde başarı yürüyüşünü sürdüren Türk Korfbol Milli Takımı, 2019 yılından bu yana İlklerin Havayolu Corendon Airlines’tan ana sponsorluk desteği alıyor.

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